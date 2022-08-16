Шесть человек пострадали в ДТП на трассе под Рязанью

Вторник, 16 августа, в Рязанской области начался с дорожно-транспортного происшествия. Около пяти часов утра у деревни Кельцы на 482 километре автодороги «Золотое кольцо» отечественная легковушка ВАЗ улетела в кювет. Небольшие подробности ДТП рассказали в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 26-летний рязанец, управляя автомобилем, совершил съезд с дороги. В результате он сам, а также пятеро пассажиров 17, 21, 18, 19 и 18 лет получили травмы и обращались за медицинской помощью.

По какой причине произошел дорожный инцидент, в настоящее время выясняют инспекторы ГИБДД. По факту аварии ведется проверка.