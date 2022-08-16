Врио губернатора Павел Малков проведет первую пресс-конференцию 17 августа

17 августа 2022 года врио губернатора Рязанской области Павел Малков проведет пресс-конференцию.

17 августа 2022 года врио губернатора Рязанской области Павел Малков проведет пресс-конференцию. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Мероприятие анонсировано на 10:00.

Это будет первая открытая пресс-конференция Павла Малкова после назначения. До этого он встречался только с журналистами правительственных СМИ и провел два прямых эфира с пользователями соцсетей/

Напомним, в качестве врио губернатора Рязанской области выходца из Саратова Павла Малкова официально представили 11 мая 2022 года. До этого он четыре года возглавлял Федеральную службу государственной статистики.