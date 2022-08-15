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Недвижимость15 августа 2022 20:10

На улице Новоселов в Рязани после подачи горячей воды прорвало теплотрассу

По словам жителей, они ждут аварийную службу уже больше часа
Источник:kp.ru

Долгожданная горячая вода не всегда приводит к желаемому результату. Так, в рязанском микрорайоне Песочня после пуска коммунального ресурса прорвало теплотрассу. Снимки водного потока местные жители опубликовали в группе RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.

- Прорыв теплотрассы после подачи горячей воды. Ждем аварийную службу 45 минут, - написала жительница областного центра, пожелавшая остаться неизвестной.

Сообщается, что инцидент с подачей долгожданной воды случился у дома №22 по улице Новоселов. Остается надеяться, что жители района наконец-то получат коммунальный ресурс в полном объеме.