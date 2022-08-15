Жительницу Рязани расстроили переполненные урны на улице Почтовой

Одна из центральных улиц Рязани – пешеходная Почтовая – в выходные дни буквально утонула в мусоре. Коммунальщики не очистили своевременно урны, расположенные рядом со скамейками, и отходы разлетелись вокруг. Все происходящее мусорное безобразие одна из жительниц Рязани засняла на видео, которое в понедельник, 15 августа, появилось в группе RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.

- Когда хотела насладиться велопрогулкой по любимому городу, - подписала видео его автор.

На кадрах видно, что практически все урны на пешеходной улице переполнены. Причем настолько, что мусор буквально вываливается из них. Рядом с некоторыми урнами стоят пустые бутылки – горожане, за неимением места, куда можно выбросить тару, просто ставили ее рядом.

Ранее на гору бытовых отходов пожаловался житель Рязани. Неприятное зрелище ждало его на тропе Паустовского в Солотче (читать подробнее).