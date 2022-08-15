Когда включат горячую воду в Рязани в 2022 году, можно узнать из графика. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Рязани продолжается отключение горячей воды, предупреждает пресс-служба администрации города. Причина отключения – плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.

Согласно графику отключения, горячей воды (ГВС) с 16 по 29 августа не будет по следующим адресам:

- улица Кальная, дом №11 (детсад №26 «Карусель»), дом №22 корпус 1 (детсад №41 «Пчелка»), дом №17 (школа №73), дом №15, дом №18, дом №18 корпус 1, дом №23, дом №24, дом №25, дом №31, дом №33, дом №35, дом №38, дом №42;

- улица Быстрецкая, дом №26 (детсад №36 ), дом №9, дом №9 корпус 1, дом №15, дом №19 корпус 1, дом №20, дом №23, дом №24, дом №25;

- улица Макаренко, дом №1 (школа-интернат);

- Касимовское шоссе, дом №13, дом №23 корпус 2, дом №23 корпус 3, дом №25/1, дом №25/2, дом №27;

- улица Новая, дом №27, дом №27а, дом №68/22, дом №84;

- площадь Попова, дом №6/6;

- улица Попова, дом №18, дом №19/43, дом №22/51;

- улица Радиозаводская, дом №1, дом №1 корпус 1, дом №1 корпус 2, дом №11/27, дом №35;

- улица Фирсова, дом №29;

- улица Электрозаводская, дом №51.

Ранее «КП-Рязань» сообщала об отключении горячей воды с 15 по 21 августа (список адресов и график).

Подробнее об отключении горячей воды в августе 2022 года в Рязани в материале: Лето без горячей воды: где в Рязани отключат ГВС в августе 2022 года.

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