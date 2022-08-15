Лето продолжается. Во вторник в Рязанской области ни капли дождя и +32 градуса

16 августа в Рязанской области снова жара до +32 градусов.

Вторник, 16 августа, продолжит радовать рязанцев сухой и жаркой погодой. В дневные часы столбики термометров, по ожиданиям синоптиков, вновь преодолеют отметку в +30 градусов.

В течение дня будет преобладать переменная облачность со слабыми северо-восточными и восточными ветрами не выше 3 – 8 метров в секунду. Ясное небо обеспечит царящий над регионом обширный антициклон и, как следствие, высокое атмосферное давление – 753 мм ртутного столба.

Температура по-прежнему аномальная для середины августа и больше соответствует показателям июля. Ночи относительно теплые – +12…+17 градусов. Днем солнце прогреет воздух до +27…+30, в отдельных уголках области жара достигнет +32 градусов.

Ранее специалисты погодного центра «Фобос» предупредили, что знойная погода в Рязанской области продержится, как минимум, несколько дней (читать подробнее).