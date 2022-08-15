Московская железная дорога обращает внимание, что 17 августа в Рязанской области изменится расписание ряда электричек. Это касается времени отправления и прибытия пригородных поездов.

Причина - замена стрелочных переводов на станции Лесок.

Изменения коснутся электричек, которые курсируют между Рязанью и станциями Гавердово, Шилово, Ясаково, Сасово, Лесок, Узуново.

Пресс-служба МЖД просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов, но сами временные сдвиги не перечисляет. Поэтому перед поездкой обязательно загляните в актуальное расписание или позвоните на вокзал.

Мы же приведем изменения 17 августа по станции «Рязань-1»:

Сасовское направление

Электропоезд (далее – Э/П) № 6042 Рязань – Сасово, отправлением в 6.48, будет отправляться в 7.04;

Э/П № 6032 Рязань – Ясаково, отправлением в 8.30, будет отправляться в 9.07;

Э/П № 6022 Рязань – Гавердово, отправлением в 9.21, будет отправляться в 10.36;

Э/П № 6044 Рязань – Сасово, отправлением в 12.45, будет отправляться в 13.36;

Э/П № 6046 Рязань – Сасово, отправлением в 14.35, будет отправляться в 14.03;

Э/П № 6021 Гавердово – Рязань, прибытием в 6.56, будет прибывать в 6.59;

Э/П № 6031 Шилово – Рязань, прибытием в 7.17, будет прибывать в 6.49;

Э/П № 6041 Сасово – Рязань, прибытием в 9.19, будет прибывать в 8.38;

Э/П № 6043 Сасово – Рязань, прибытием в 11.44, будет прибывать в 12.13;

Э/П № 6045 Сасово – Рязань, прибытием в 16.25, будет прибывать в 16.32.

Узуновское направление

Э/П № 6255 Рязань-1 – Узуново, отправлением в 12.13, будет отправляться в 12.22.