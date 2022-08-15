Более 300 гектаров, пройденных огнем. Рязанская область стала первой в ЦФО по площади лесных пожаров

В 2022 году в Рязанской области горело 355 гектаров лесного массива. Фото: Иван МАКЕЕВ

Рязанская область занимает первое место в Центральном федеральном округе по площади лесных пожаров, произошедших с начала 2022 года. По данным сайта «Авиалесоохраны», опубликованным в понедельник, 15 августа, всего на территории региона горело более 300 гектаров лесного массива.

При этом, судя по отчетам федерального ведомства, показатель резко вырос всего за две недели. Если еще 1 августа в области было всего 17 лесных пожаров на 17,62 гектарах, то к 15 августа количество возгораний возросло до 27, и они охватили уже 355,57 гектаров, что составляет почти половину от общей площади, пройденной огнем в ЦФО – 722,30 гектаров.

На втором месте Костромская область с 14 пожарами на 132 гектарах площади. Замыкает печальную тройку Московская область – здесь, судя по данным Авиалесоохраны, возгорания были мелкими, но их было очень много – 138 случаев на 119 гектарах.

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