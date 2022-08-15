Хотел приворожить по интимному фото. Попытка вернуть бывшую жену обернулась для рязанца уголовным делом

Разведенный житель города Касимова Рязанской области попытался вернуть бросившую его жену с помощью приворота по фотографии, но нарвался на мошенников. Однако на этом неприятности незадачливого экс-супруга не закончились – он сам стал фигурантом уголовного дела.

Как сообщает издание «МК в Рязани» со ссылкой на следователя по особо важным делам Касимовского МСО СУ СКР Ивана Филиппова, все произошло в мае 2022 года. Мужчина тяжело переживал расставание с супругой и решил вернуть любимую женщину с помощью магии. Он обратился по объявлению к «специалистам по привороту», которые пообещали провести обряд за 25 тысяч рублей на интимном фото жены. Потерпевший прислал им снимок, но лже-колдуны потребовали от него еще 25 тысяч. Таких денег у мужчины не оказалось, и мошенники пригрозили разослать фото знакомым экс-супруги. Впоследствии они реализовали намерение.

Женщина, узнав о том, что происходит вокруг нее, обратилась в полицию. На несчастного бывшего супруга завели уголовное дело по части 1 статьи 137 УК России. Сообщается, что переписку с потерпевшим «специалисты по приворотам» вели с территории Украины.