Рязанцы продолжают занижать показания потребления газа с помощью специальных приборов. Фото: «Газпром межрегионгаз Рязань».

С января по июль 2022 года специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» выявили 85 случаев несанкционированного вмешательства в работу приборов учета газа. В результате нарушений абоненты в общей сложности доначислили 4,3 млн рублей.

Рассчитывают таких потребителей следующим образом:

- со дня последней проверки и контрольного снятия показаний счетчика до даты обнаружения нарушения;

- если установить дату несанкционированного вмешательства нельзя, то пересчитывают плату за последние шесть месяцев по нормативам потребления.

Газовщики признают, что рязанцы часто используют специальные приборы, которые занижают показания потребления газа.

«Но в итоге сумма за такую сомнительную экономию становится в разы больше, нежели честная оплата. Мы настоятельно рекомендуем нашим потребителям не вмешиваться в работу приборов учета газа», - отметил замгенерального директор по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.

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