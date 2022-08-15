В Клепиковском районе 15-летняя девочка на мопеде столкнулась с Hyundai

В Клепиковском районе 15-летняя девочка без прав каталась на мопеде, пока не врезалась в иномарку. Фото: «Пресса».

В Клепиковском районе 15-летняя девочка каталась на мопеде, пока не врезалась в иномарку. ДТП случилось в субботу, 13 августа, на 423 километре автодороги Золотое кольцо, сообщает «Пресса».

Как рассказали в районном отделении Госавтоинспекции, юная жительница Тумы, управляя мопедом Vento, не справилась с управлением и столкнулась с ехавшим в попутном направлении Hyundai Getz. В результате подросток получила травмы, с которыми обращалась в больницу.

При проверке выяснилось, что у двухколесного транспорта не было номеров, а у девочки – водительских прав. Теперь за поездку дочери придется отвечать отцу. На него уже составили административный протокол, мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей.