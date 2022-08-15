У кого шансы на победу максимальны, а у кого минимальны?

До выборов губернатора Рязанской области остается меньше месяца. На должность претендуют пять кандидатов – Павел Малков, Григорий Парсентьев, Дмитрий Репников, Наталья Рубина, Денис Сидоров.

У избирателей еще достаточно времени для того, чтобы определиться в своих предпочтениях. Сейчас как раз тот временной период, когда формируются симпатии и антипатии людей к тем или иным персонам, анализируются предвыборные программы, проводятся опросы, которые показывают текущие электоральные оценки претендентов.

Такими показателями, на основе которых предвыборные штабы определяют ход кампании, являются рейтинг и антирейтинг – относительное число людей, готовых голосовать за или против того или иного кандидата.

Сегодня наши читатели помогут нам ранжировать кандидатов в губернаторы именно по этим показателям. Сегодня мы запускаем сразу два опроса, в которых фигурируют все кандидаты в губернаторы.

- За кого из кандидатов в губернаторы Рязанской области вы не станете голосовать ни при каких обстоятельствах?

- За кого из кандидатов в губернаторы Рязанской области вы намерены голосовать?

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