Более 200 правонарушений за два дня. Рязанские полицейские рассказали об итогах рейдов в выходные

За выходные дни рязанцы нарушили закон 246 раз.

Минувшие выходные для полицейских оказались богатыми на правонарушения – за два дня на рязанцев составили более 200 административных протоколов. Об итогах масштабных рейдов областное УМВД отчиталось в понедельник, 15 августа.

- Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции и участковыми уполномоченными полиции проводились профилактические мероприятия, направленные на пресечение преступлений и административных правонарушений. За указанный период выявлено 246 административных правонарушений, - говорится в сообщении пресс-службы Управления.

Помимо жителей Рязани и области, закон нарушали и иностранные граждане – за это на них составили 14 протоколов.

Также в выходные сотрудники полиции охраняли общественный порядок на более 20 массовых мероприятиях, включая празднование Дня физкультурника. Все прошло без происшествий, случаи нарушения общественного порядка не фиксировались.