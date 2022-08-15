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Общество15 августа 2022 9:32

Более 200 правонарушений за два дня. Рязанские полицейские рассказали об итогах рейдов в выходные

Более 200 правонарушений выявили полицейские в Рязани и области за два выходных дня
Источник:kp.ru
За выходные дни рязанцы нарушили закон 246 раз.

За выходные дни рязанцы нарушили закон 246 раз.

Минувшие выходные для полицейских оказались богатыми на правонарушения – за два дня на рязанцев составили более 200 административных протоколов. Об итогах масштабных рейдов областное УМВД отчиталось в понедельник, 15 августа.

- Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции и участковыми уполномоченными полиции проводились профилактические мероприятия, направленные на пресечение преступлений и административных правонарушений. За указанный период выявлено 246 административных правонарушений, - говорится в сообщении пресс-службы Управления.

Помимо жителей Рязани и области, закон нарушали и иностранные граждане – за это на них составили 14 протоколов.

Также в выходные сотрудники полиции охраняли общественный порядок на более 20 массовых мероприятиях, включая празднование Дня физкультурника. Все прошло без происшествий, случаи нарушения общественного порядка не фиксировались.

Массовые мероприятия прошли без происшествий.

Массовые мероприятия прошли без происшествий.