«Вы можете только болтать и смотреть меня по телевизору». Рязанский боец ММА Виталий Косицын ответил хейтерам после поражения

Рязанский боец ММА Виталий Косицын (справа) ответил хейтерам после поражения от киргиза. Фото: Eagle FC 49.

Рязанский боец ММА Виталий Косицын ответил хейтерам, раскритиковавших его после поражения от киргизского спортсмена Айдарбека Абдибаита.

«Проиграл бой, выводы сделаем, проведем работу над ошибками. По поводу "диванных экспертов" могу сказать одно, вы можете только [болтать] и смотреть меня по телевизору с бутылкой жигулевского пива!» - написал в соцсетях Косицын.

Спортсмен поблагодарил всех, кто его поддерживает, и пообещал вернуться еще сильнее.

10 августа в Бишкеке (Кыргызстан) состоялся турнир Eagle FC 49. Представитель рязанского клуба «Арта» Виталий Косицын пытался взять реванш у Айдарбека Абдибаита. Больше года назад бойцы уже встречались, но судьи никому из них победу не отдали.

В этот раз у судей сомнений уже не было, победа Абдибаита единогласным решением - трижды 29-27.

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