Ушел из жизни глава села Поляны Рязанского района Дмитрий Петрушин

Причина смерти главы села Поляны Дмитрия Петрушина неизвестна.

Большая потеря для села Поляны, что в Рязанском районе – в воскресенье, 14 августа, ушел из жизни глава села и председатель местного Совета депутатов Дмитрий Петрушин. Печальную весть сообщила группа Полянского сельского поселения в соцсети ВКонтакте.

- Выражаем соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Главы муниципального образования Полянского сельского поселения, Председателя Совета депутатов Дмитрия Васильевича Петрушина, - говорится в сообщении.

Что стало причиной смерти Дмитрия Васильевича, неизвестно. Чиновнику было всего 63 года.

Прощание с главой Полян пройдет во вторник, 16 августа. Траурная церемония начнется в полдень в Полянском храме. Похоронят Дмитрия Петрушина на местном кладбище.