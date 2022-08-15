Зубы древней акулы птиходуса, найденные под Шацком, передали в Дарвиновский музей Москвы

Дарвиновский музей Москвы получил от рязанских ученых четыре зуба древней акулы птиходус. Фото: «Пресса».

Государственный Дарвиновский музей Москвы получил ценный экспонат от рязанских ученых – зубы древней акулы птиходус. Находку извлекли из карьера Малый Пролом в Шацком районе в ходе июльской экспедиции, сообщает «Пресса».

Как рассказал один из участников раскопок, ученый Сергей Солонин, сотрудники Дарвиновского музея столицы стали одними из тех, кто помог ему и Алексею Водорезову исследовать вымершую рыбу. В благодарность московские коллеги получили четыре зуба.

- Меня тепло встретили в Дарвиновском музее, сказали, что ждут дальнейшего сотрудничества в палеонтологических исследованиях не только в Рязанской области, но в других регионах России. В прошлом году мы передавали сюда зуб птерозавра, который также нашли в Малом Проломе. Это была первая находка летающих ящеров на территории Рязанской области, - сказал Солонин.

По словам ученого, останки акулы птиходуса – главное богатство карьера. За все время, что специалисты работают в этом уголке Рязанской области, удалось обнаружить сотни зубов. Всего идентифицировали восемь видов рыбы – есть как самые ранние, так и последние, на которых закончилась история древней акулы.

Часть образцов планируют передать и в Рязанский историко-архитектурный музей заповедник.