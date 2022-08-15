В вылетевшей с дороги под Рязанью машине были четверо детей от 5 до 16 лет

В Кораблинском районе вылетел с дороги в поле и опрокинулся автомобиль Subaru Outback с четырьмя детьми.

В Кораблинском районе вылетел с дороги в кукурузное поле и опрокинулся автомобиль Subaru Outback. Это случилось 14 августа, примерно в 15:25, на 9 километре дороги, соединяющей город Кораблино с населенными пунктами Аманово, Моловка и Строилово.

Универсалом управляла 23-летняя жительница Скопинского района. По версии ГИБДД, она «не учла скорость, обеспечивающую безопасность движения». Также в машине находились четверо детей: девочки в возрасте 5, 8 и 16 лет, а также 10-летний мальчик.

И водитель, и пассажиры получили различные травмы.

«Пострадавшим оказана медицинская помощь. Проводится проверка», - сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.