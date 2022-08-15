«Сейчас упадет…» Рязанец залез в квартиру через окно на пятом этаже. Видео.

Очевидцы сняли на видео момент, как молодой мужчина пробрался в квартиру на пятом этаже многоквартирного дома по выступу в стене. Все произошло в одной из многоэтажек Олимпийского городка, сообщается в паблике «Нетипичная Рязань».

На записи видно, как парень через окно на лестничной площадке встал на выступ с внешней стороны стены и два-три метра прошел по нему до квартиры, предусмотрительно сняв обувь и держа ее в руке.

«Сейчас упадет», - не поверил в удачный исход анонимный автор видео, но, к счастью, мужчина спокойно добрался до нужного окна, которое ему предусмотрительно открыли, и влез в квартиру.

По словам очевидцев, все произошло в ночь на 15 августа.

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