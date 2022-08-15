На площади Ленина в Рязани пешеход, перебегая дорогу, бросился под машину

На площади Ленина в Рязани 14 августа едва не сбили пешехода.

На площади Ленина в Рязани 14 августа едва не сбили пешехода. Неизвестный, решив перебежать дорогу по переходу у Торговых рядов на улице Кольцова, буквально бросился под ехавший в сторону площади Соборной автомобиль. На светофоре для пешеходов горел красный.

Происходящее зафиксировал видеорегистратор попутной машины. Запись выложена в группе «Подслушано у водителей в Рязани». Судя по выставленному на устройстве времени, инцидент произошел в 20:21.