Расходимся! В 2023-2024 годах строить мост-дублер в Рязани не будут

Проектной документации на мост-дублер через Оку в Рязани пока нет, ее еще не разработали. Об этом сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог, отвечая на комментарий-предложение одного из рязанцев на странице врио губернатора Павла Малкова.

«Мост-дублер через Оку крайне необходим для Рязанской области. Учитывая масштабность, мы разработали проект, в котором обосновали инвестиции. Проектной документации на сам объект в настоящее время пока нет. При ее разработке учтут вопросы устройства, переустройства коммуникаций, устройство проездов, технологию производства работ и прочее», - отметили чиновники, но указали, что строительство моста-дублера возможно только с привлечением денег федерального бюджета. И на 2023-2024 годы это пока не запланировано.

Несколькими днями ранее врио губернатора Павел Малков заявил, что «через какое-то время» потребуется полная реконструкция Солотчинского моста. Реконструкция потребует перекрытия движения, поэтому остро встает вопрос о строительстве моста-дублера (читать подробнее).

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