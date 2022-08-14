Когда включат горячую воду в Рязани в 2022 году, можно узнать из графика.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Рязани продолжается отключение горячей воды, сообщает пресс-служба администрации города. Причина отключения – традиционная, плановые профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.
Согласно графику отключения, горячей воды (ГВС) с 15 по 21 августа не будет по следующим адресам:
- улица Медицинская, дом №9 корпус 4 (больница №5);
- улица Октябрьская, дом №8 корпус 1 (детсад №13 «Капитошка»), дом №5 (ДК «Приокский»);
- улица Энгельса, дом №4а (детсад №89 «Одуванчик»), дом №22;
- улица Станкозаводская, дом №2 корпус 2 (детсад №104 «Пчелка»), дом №14 корпус 1;
- улица Карла Маркса, дом №4 корпус 1 (школа №46), дом №3 корпус 2;
- улица Магистральная, дом №2/1;
- улица Молодцова, дом №11 корпус 2;
- Октябрьский городок, дом №44, дом №46, дом №47, дом №48, дом №49.
Подробнее об отключении горячей воды в августе 2022 года в Рязани в материале: Лето без горячей воды: где в Рязани отключат ГВС в августе 2022 года.
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