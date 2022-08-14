Изнурительная жара сохранится в Рязани до 18 августа включительно.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В понедельник, 15 августа, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.
Ветер в понедельник будет северо-восточный, порывами до семи метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +12... +17 градусов, днем +27... +32 градуса, местами жара.
По данным специалистов центра «Фобос», до 18 августа включительно в Рязани температура воздуха днем не будет опускать ниже 30 градусов. Жару придется потерпеть до конца рабочей недели минимум.
Ранее рязанское управление МЧС предупредило, что с 15 по 18 августа на территории Рязанской области местами сохранится высокая пожарная опасность, 4 класс (читать подробнее).
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