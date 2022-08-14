Иеромонах Феодорит о пиве в Рязанском кремле: В православии нет запрета на спиртное. Фото: Олег УКЛАДОВ

Врач-реаниматолог скорой медицинской помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков) высказался о продаже пива на территории Рязанского кремля. По словам представителя РПЦ, ничего дурного в этом нет.

«В трапезных при монастырях уместно разливать пиво в непостные дни. В православии, в отличие от ислама, нет запрета на спиртное. Даже Господь превращал воду в вино. Мы считаем греховным пьянство, а не употребление. Если человек выпьет кружку пива, ничего плохого с ним не случится», - цитирует иеромонаха РИА Новости.

1 августа активисты «Трезвой Рязани» пожаловались в социальных сетях на торговлю алкоголем в трапезной «Кремлевская», расположенной в кремле. Но представители епархии заметили, что пиво считается традиционным напитком наряду с вином, которое по Уставу тоже не запрещено.

К слову, на днях митрополит Рязанский и Михайловский Марк заявил, что матерщина гораздо греховнее курения. И вот почему.

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