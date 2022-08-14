Иеромонах Феодорит о пиве в Рязанском кремле: В православии нет запрета на спиртное.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Врач-реаниматолог скорой медицинской помощи, иеромонах Феодорит (Сенчуков) высказался о продаже пива на территории Рязанского кремля. По словам представителя РПЦ, ничего дурного в этом нет.
«В трапезных при монастырях уместно разливать пиво в непостные дни. В православии, в отличие от ислама, нет запрета на спиртное. Даже Господь превращал воду в вино. Мы считаем греховным пьянство, а не употребление. Если человек выпьет кружку пива, ничего плохого с ним не случится», - цитирует иеромонаха РИА Новости.
1 августа активисты «Трезвой Рязани» пожаловались в социальных сетях на торговлю алкоголем в трапезной «Кремлевская», расположенной в кремле. Но представители епархии заметили, что пиво считается традиционным напитком наряду с вином, которое по Уставу тоже не запрещено.
К слову, на днях митрополит Рязанский и Михайловский Марк заявил, что матерщина гораздо греховнее курения. И вот почему.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!