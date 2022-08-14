МЧС предупредило рязанцев о 4-м классе пожарной опасности. Вот чего не нужно делать

С 15 по 18 августа на территории Рязанской области местами сохранится высокая пожарная опасность, 4-й класс. Предупреждение опубликовало региональное управление МЧС со ссылкой на Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

МЧС сообщает, что при засушливой и жаркой погоде трава и лесная подстилка вспыхивает как порох, поэтому специалисты ведомства просят рязанцев:

- воздержаться от посещения лесов;

- не разводить костры;

- отдыхая на водоемах вблизи лесов, не бросать непотушенные спички и окурки;

- не позволять детям играть с огнем.

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