Рязанский владыка Марк: Матерщина страшнее курения. Среди святых были курящие

Рязанский владыка: Матерщина страшнее курения. Среди святых были курящие.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в эфире радио «Логосъ-Рязань» высказался о матерщине и курении, отвечая на вопрос одной из радиослушательниц.

«Во времена царя Алексея Михайловича курящим отрезали губы, а тем, кто прибегал к нюхательному табаку - ноздри. Курение с духовностью несовместимы. Но вместе с тем курили даже духовные особы, не буду сейчас их называть. Причем вполне верующие люди, даже среди святых людей, прославленных нашей Церковью, есть люди, которые курили. Да, но до известной степени и не без исключений», - сказал митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

По словам владыки, мат – страшнее курения.

«Ну как тем же языком, которым славословим Бога, изрыгать страшные хулы, тем более они все связаны с каким-то низменными вещами. Хотя, честно сказать, я не переношу ни того, ни другого. Когда чувствую запах табака, всего передергивает, и терпеть не могу матерной брани. И тем не менее исключения какие-то по курению были», - отметил Марк.

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