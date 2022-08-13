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Общество13 августа 2022 12:10

Аномальная жара до +33 градусов сохранится в Рязанской области

Обширный антициклон сохраняет солнечную, сухую и почти безветренную погоду
Источник:kp.ru

Аномальная жара сохранится в Рязанской области минимум до 16 августа. С таким метеопредупреждением выступило региональное ГУ МЧС.

Воздух в дневное время может прогреваться до +30...+33 градусов. Температура значительно выше климатической нормы обусловлена обширным антициклоном, сохраняющим в Европейской России солнечную, сухую и почти безветренную погоду.

Так будет и 14 августа. По данным Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на среду ожидается температура +10...+15. Ветер 2-7 м/с. Преимущественно без осадков.