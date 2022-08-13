Неизвестный сбил девочку-подростка на велосипеде около Новомичуринска и скрылся

12 августа около Новомичуринска неизвестный сбил девочку-подростка на велосипеде и скрылся с места ДТП.

12 августа около Новомичуринска неизвестный сбил девочку-подростка на велосипеде и скрылся с места ДТП. По одной версии пострадавшей 15 лет, по другой — 16.

Наезд произошел у моста через реку Галину примерно в 21:00, когда юная велосипедистка возвращалась в город. Как отмечает издательство «Пресса», ни на ее одежде, ни на велосипеде не было светоотражающих элементов.

«Однако водитель не остановился и после удара, несмотря на то, что потерял боковое зеркало. Судя по зеркалу, иномарка была черного цвета», - пишет издание.

Придя в себя, девочка остановила попутку, и ей помогли вызвать «скорую».

Пресс-служба областной Госавтоинспекции, в свою очередь, сообщает, что полиция предпринимает меры, чтобы установить транспортное средство и личность водителя, сбившего девочку.