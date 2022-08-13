Появились фото с места серьезного ДТП с маршруткой и легковушкой в центре Рязани

Утром 13 августа на перекрестке улиц Ленина и Свободы в Рязани случилось серьезное ДТП.

Утром 13 августа на перекрестке улиц Ленина и Свободы в Рязани горожане сфотографировали последствия серьезного ДТП. Снимки выложены в группе «ДТП и ЧП Рязань».

Очевидцы сообщают, что автомобиль Ford Focus столкнулся с автобусом, работающим на одном из коммерческих маршрутов общественного транспорта.

Официальной информации об аварии не поступало, однако ya62.ru со ссылкой на источник в экстренных служба сообщает, что в ДТП пострадал один человек — водитель легковушки 1999 года рождения. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану лобной области.

Очевидцы сообщают, что легковой автомобиль столкнулся с маршруткой.