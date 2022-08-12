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Общество12 августа 2022 18:08

Соседи «скопинского маньяка» рассказали, что он покупал в интернете секс-игрушки

По версии людей, заказы могла оформлять его 30-летняя подруга
Источник:kp.ru
Соседи неплохо осведомлены об интимной жизни Мохова. Фото: «Известия».

Соседи неплохо осведомлены об интимной жизни Мохова. Фото: «Известия».

Соседи Виктора Мохова, получившего прозвище «скопинский маньяк», рассказали, что он покупал в интернете секс-игрушки. Об этом пишут «Известия».

«Он заказывал себе всякие причиндалы для интимных дел», - рассказала журналистам одна из соседок.

По версии людей, заказы могла оформлять его 30-летняя подруга, так как Мохову могли запретить пользоваться интернетом.

Напомним, 72-летнего Мохова подозревают в том, что он не сообщил, а также помог скрыть следы убийства, совершенного его знакомым. Его отправили под домашний арест до 7 октября.