На Куйбышевском шоссе столкнулись «Лада Ларгус» и мотоцикл KTM

Мотоциклиста госпитализировали в больницу. Фото: ПУВР.

12 августа, около 10:30 на 198-м км автодороги М5 «Урал» произошло ДТП с участием мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«По предварительным данным, 36-летний рязанец за рулем автомобиля «Лада Ларгус» при повороте столкнулся с мотоциклом KTM, под управлением 43-летнего жителя Саратовской области», - сообщили в полиции.

В результате дорожного происшествия мотоциклиста с травмами госпитализировали в больницу. Обстоятельства, приведшие к аварии, устанавливаются.

Очевидцы сообщили, что из-за серьезного ДТП на Куйбышевском шоссе образовалась пробка.