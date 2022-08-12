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Происшествия12 августа 2022 15:21

Из-за повышения стоимости тарифного плана рязанец пообещал взорвать вышки оператора сотовой связи

За ложное сообщение о теракте мужчину приговорили к трем годам условно
Источник:kp.ru

Районный суд приговорил рязанца, пообещавшего взорвать вышки оператора сотовой связи, к трем годам условно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

На заседании установлено, что в феврале мужчина позвонил на телефон сотового оператора, чтобы выяснить причины повышения тарифного плана за услуги связи и интернета.

«Выслушав информацию и не получив ответа, который бы его устроил, подсудимый сообщил сотруднику сотового оператора о том, что взорвет вышки связи, расположенные в селе Поляны», - рассказали в ведомстве.

Мужчину признали виновным по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве…».

Приговор вступил в законную силу.