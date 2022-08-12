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Общество12 августа 2022 14:59

На Богородском кладбище установят монумент в память о погибших на Украине рязанских бойцах

Чиновники областного правительства обсудили эскизный монумент
Источник:kp.ru
На Богородском кладбище установят монумент в память о погибших на Украине рязанских бойцах.

На Богородском кладбище установят монумент в память о погибших на Украине рязанских бойцах.

На Богородском кладбище в Рязани появится монумент с именами рязанцев, погибших во время спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба правительства.

Эскизный проект мемориала чиновникам облправительства представил директор Рязанского художественного училища Василий Колдин.

Идею открытия в Рязани памятного монумента воплотят в жизнь с учетом мнения общественности и родственников рязанцев, погибших во время проведения специальной операции.

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