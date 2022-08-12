«Что за звери?! Как можно избить инвалида и женщину». Жители Ряжска требуют сурового наказания для озверевших подростков

Жители Ряжска требуют сурового наказания для озверевших подростков. Фото: Реальный Ряжск.

В Ряжске не утихает скандал, связанный с недавним инцидентом, когда трое подростков напали на 35-летнего инвалида детства и запинали его. А когда на помощь мужчине бросилась его мама, закрыв его своим телом, то избили и ее (подробнее с фото).

«Уроды! Да еще таким матом крыли женщину до избиения. Уши сворачивались. К сожалению, этим "деткам" вряд ли что будет, маловаты еще», - сетует одна из местных жительниц.

«Господи, что же за звери! Как можно избить инвалида и женщину? Животные так не поступают! Куда мир катится? Кого воспитываем? Взрослые люди боятся замечания подросткам сделать, а те, в свою очередь, ничего не боятся, никого не стесняются!» - возмещается подписчица «Реального Ряжска».

По словам местных, избивали инвалида с матерью «один русский и два цыганенка» (один сбежал с места происшествия, но потом полиция его задержала – Ред.).

«Этот парнишка [Дмитрий, инвалид] вообще безобидный, все время ходит до магазина и обратно. Умненький… И мама у Дмитрия золотая Какая молодежь жестокая, родители вообще не воспитывают детей», - считает жительница Ряжск.

В целом народ в райцентре требует сурового наказания для подростков, вплоть до полной изоляции от общества.

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