«Скопинского маньяка» отправили под домашний арест до 7 октября

Под домашним арестом Мохов пробудет как минимум до 7 октября. Фото: пресс-служба СУ СК по Рязанской области.

Виктора Мохова, получившего прозвище «скопинский маньяк», суд отправил под домашний арест до 7 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

«На основании ходатайства следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - рассказали в ведомстве.

Напомним, 72-летнего Мохова подозревают в том, что он не сообщил, а также помог скрыть следы убийства, совершенного его знакомым.