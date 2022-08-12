Жара возвращается в Рязань. Рязанцев 13 августа и в последующие дни ждут 30-32 градуса

В субботу, 13 августа, в Рязани и области ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

Ветер в субботу прогнозируется переменный, порывами до семи метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью +9... +14 градусов, днем +25... +30 градусов.

По данным специалистов центра «Фобос», температура в Рязани и области будет постепенно подниматься, устанавливая в регионе жаркую погоду: 14 августа - +28… +30 градусов, 15 августа - +30… +32 градуса, 16 августа - +29… +31 градус.

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