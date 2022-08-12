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Здоровье12 августа 2022 11:05

Прирост больных коронавирусом в Рязанской области скачкообразно увеличился до 247 случаев

Такого количества зараженных не было с конца марта
Источник:kp.ru

В Рязанской области вновь растет заболеваемость COVID-19. Если верить оперативной рабочей группе регионального правительства, за сутки диагностировано 247 случаев коронавируса. Такого количества зараженных не было с конца марта 2022 года.

Напомним, что подъем заболеваемости начали фиксировать в начале августа. Предыдущие пики случились 9 и 11 августа — 182 и 183 новых случая коронавируса соответственно.

Официальная статистика говорит, что с начала пандемии в Рязанской области было 125433 случая COVID-19.