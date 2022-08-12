Остановилось сердце Заслуженного работника культуры РФ Константина Кузина.

8 августа на 72-м году жизни скончался Заслуженный работник культуры РФ, руководитель «Народного любительского художественного коллектива Рязанской области» - хора Вороновского СДК Старожиловского района Константин Анатольевич Кузин.

Об Константине Кузине его коллеги вспоминают с большой теплотой, как об увлеченном, творческом человеке, который делал все, чтобы развить народные песенные традиции и народную песенную культуру.

«Он тщательно подбирал репертуар, уделяя, огромное внимание художественному содержанию исполняемых произведений», - говорится в некрологе Рязанского областного научно-методического центра народного творчества.

Ранее «КП-Рязань» сообщала об уходе из жизни профессора РГУ Анатолия Красникова (читать подробнее).

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