Во дворе на улице Рытикова иномарка на скорости сбила пожилую рязанку.

Утром 11 августа в Рязани на улице Рытикова произошло ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 50-летний рязанец за рулем автомобиля Hyundai Solaris во время движения задним ходом сбил 84-летнюю местную жительницу.

В результате дорожного происшествия пенсионерка получила травмы.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых семь человек получили травмы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!