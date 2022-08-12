Рязанские акварелисты открыли выставку «Время и пространство»

Андрей Лощинин и Юлия Рассказова открыли выставку Время и пространство». Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В четверг, 11 августа, в рязанском Музее истории молодежного движения открылась выставка работ рязанских художников Андрея Лощинина и Юлии Рассказовой «Время и пространство».

Экспозиция заняла два зала, в одном из них собраны около 25 работ Андрея, написанных ровно за год. В основном это городские и сельские пейзажи, запечатленные в Рязани и области, на набережных Санкт-Петербурга и Ялты. Его картины будто наполнены теплом и светом, летним зноем и морозным воздухом, морским бризом и деревенской свежестью. Автор признался, что после окончания Рязанского художественного училища в 2007 году много лет не прикасался к акварели, пока его не вдохновила вернуться к живописи Юлия:

- Акварель я люблю с 14 лет, со времен художественной школы, но она мне не давалась, и даже сейчас я считаю, что она мне не дается. Это дело очень тонкое.

В другом зале представлены работы Юлии, которые погружают зрителя в мир ярких красок и образов. В своих работах художница использует флуоресцентные краски, и несколько картин в экспериментальной технике она представила с подсветкой.

- Каждый найдет здесь что-то свое, у зрителя большой простор для фантазий. Мои работы больше направлены на ассоциативное мышление. Светящиеся в темноте краски вызывают внутренний взрыв эмоций, не оставляют никого равнодушными, - пояснила Юлия.

Презентация выставки завершилась музыкальным сюрпризом от гитарного дуэта Андрея Лощинина и Александра Денисова, которые исполнили инструментальные композиции авторского сочинения.

Посмотреть экспозицию можно до 3 сентября.

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В работах Андрея Лощинина - рязанские улицы. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Акварели Лощинина в порту. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Зимние пейзажи Лощинина. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Акварели Юлии Рассказовой. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

На открытии выставки. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА