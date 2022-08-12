Силовики провели в Рязани и области масштабные рейды. Вот кого они обнаружили.

11 августа на территории Рязанской области масштабные рейды. Силовики выявляли каналы незаконной миграции и пресекали административные правонарушения иностранных граждан, сообщает УМВД России по Рязанской области.

В Михайловском районе во время оперативно-профилактического мероприятия в отдел полиции для проверки доставили 35 иностранцев. Всего за сутки в регионе полицейские выявили 11 правонарушений, связанных нарушениями правил въезда и пребывания в России.

Силовики провели в Рязани и области масштабные рейды. Вот кого они обнаружили

В Рязани сотрудники полиции установили, что 35-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков мужчина фиктивно зарегистрировал у себя дома 31-летнюю гражданку Узбекистана, а 34-летний рязанец прописал 43-летнего узбека.

Возбуждены уголовные дела.

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