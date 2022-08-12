Чуть не снесло. Два мощных хлопка в небе над Рязанской областью перепугали жителей нескольких районов

Два мощных хлопка в небе над Рязанской областью перепугало жителей нескольких районов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вечером 11 августа в небе над Рязанской областью прогремели два мощных хлопка. Грохот было слышно в Пронском, Скопинском, Милославском, Ряжском, Михайловском, Шиловском и других районах региона. Традиционно многие называли это взрывами, кто-то даже видел огонь в небе, но большинство сходятся на том, что все это из-за самолетов - преодоление сверхзвукового барьера.

Вот часть комментариев:

«Я тоже слышала, даже вздрогнула. Даже дом тряхнуло»;

«В Скопине у воинской части тоже слышно. Даже тюль через форточку поднялся»;

«На «Металлурге» также, чуть не снесло…»;

«У нас на сельхозке стены завибрировали…»;

«Даже не верится, что самолет. Я сидел на рыбалке, и такое чувство будто мне дали 16 пинков».

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