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Происшествия12 августа 2022 7:07

ГИБДД установила покинувшего место ДТП на выезде из Рязани водителя фуры

Он прижал к дорожному ограждению легковушку и столкнулся с ней по касательной
Источник:kp.ru
ГИБДД установила покинувшего место ДТП на выезде из Рязани водителя фуры.

ГИБДД установила покинувшего место ДТП на выезде из Рязани водителя фуры.

Госавтоинспекция прокомментировала инцидент, произошедший вечером 11 августа на выезде из Рязани. В районе деревни Турлатово водитель фуры прижал легковушку к дорожному ограждению, столкнулся с ней и покинул место ДТП. Соответствующее видео ранее появилось в соцсетях.

«По данному факту проводится проверка. Водитель грузового автомобиля установлен. Обстоятельства происшествия выясняются», - рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Рязанской области.

Пострадавших в результате ДТП, по предварительной информации, нет.