ГИБДД установила покинувшего место ДТП на выезде из Рязани водителя фуры.

Госавтоинспекция прокомментировала инцидент, произошедший вечером 11 августа на выезде из Рязани. В районе деревни Турлатово водитель фуры прижал легковушку к дорожному ограждению, столкнулся с ней и покинул место ДТП. Соответствующее видео ранее появилось в соцсетях.

«По данному факту проводится проверка. Водитель грузового автомобиля установлен. Обстоятельства происшествия выясняются», - рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Рязанской области.

Пострадавших в результате ДТП, по предварительной информации, нет.