Водитель фуры в Рязани прижал легковушку к отбойнику и покинул место ДТП

11 августа на выезде из Рязани водитель фуры прижал легковушку к отбойнику, столкнулся с ней и покинул место ДТП

11 августа на выезде из Рязани водитель фуры прижал легковушку к дорожному ограждению, столкнулся с ней и покинул место ДТП. Видео инцидента, снятое регистратором пострадавшего автомобиля, выложил в группе «Подслушано у водителей в Рязани» пользователь Алексей Симаков.

«Надеюсь лишат тебя, запись передана в соответствующие органы», - таким комментарием сопроводил свой пост автолюбитель.

На опубликованных кадрах видно, что ДТП случилось в 18:13 в районе деревни Турлатово, на 205-м километре федеральной трассы М-5 «Урал». Там же, кстати, располагается пост ДПС.

В Госавтоинспекции пока сдержанно сообщили, что проводят проверку по данному факту. Водитель грузового автомобиля установлен.