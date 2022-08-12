Ночной шум, разбудивший рязанцев 9 августа, объяснили внеплановым пуском котлов

Администрация Рязани прокомментировала громкий ночной шум, разбудивший в ночь на 9 августа жителей микрорайонов Недостоево и Семчино. Предположительно гул исходил от Дягилевской ТЭЦ во время внеплановых пусков в работу паровых котлов.

Городские чиновники отмечают, что такие внеплановые пуски производятся по команде системного оператора, и перенести их невозможно. При этом выбор времени от персонала станции не зависит.

Вместе с тем плановые пусковые операции на тех или иных агрегатах выполняют исключительно в светлое время суток, добавили в мэрии.

Отметим, что аналогичные жалобы из микрорайона Недостоево поступали месяцем ранее.