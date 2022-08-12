Скончался профессор РГУ, экс-депутат Анатолий Красников.

30 июля на 82-м году жизни скончался доктор технических наук, профессор Анатолий Сергеевич Красников, сообщает Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина.

В РГУ имени С.А. Есенина Анатолий Красников прошел полувековой путь от ассистента до профессора кафедры общей и теоретической физики и методики преподавания физики.

Четыре года Анатолий Сергеевич возглавлял физико-математический факультет в должности декана, а в 1992 году его избрали заведующим кафедрой теоретической физики.

В 2003 году Анатолий Красников успешно защитил докторскую диссертацию (тема: «Технология, фазовый состав, тонкая структура и свойства фотоситаллов и алюмооксидной керамики»), и ему присудили степень доктора технических наук.

С 1996 года по 2000 год Анатолий Красников был депутатом в Рязанском городском Совете.

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