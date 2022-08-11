Несколько озверевших подростков жестоко избили в Ряжске 35-летнего инвалида детства. Фото: Реальный Ряжск.
Днем 11 августа в городе Ряжске группа озверевших подростков напала на 35-летнего инвалида детства и его маму. Такое сообщение появилось в паблике «Реальный Ряжск».
По словам автора сообщения (анонимного – Ред.), подростки напали на мужчину без всяких причин, повалили его на тротуар и стали запинывать.
«Мама легла на него и закрыла своим телом. Тогда подростки продолжили избивать ногами и ее», - говорится в сообщении.
Жители железнодорожного микрорайона, именно там все происходило, с трудом разогнали злодеев. Прибывшие на место полицейские всех задержали. Как сообщили в УМВД России по Рязанской области, в отдел полиции доставили четверых молодых людей, их личности уже установили.
«В настоящее время проходит проверка, чтобы установить все обстоятельства случившегося. После проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», - отметили в ведомстве.
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