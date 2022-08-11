Общая смертность в Рязанской области снизилась, но младенческая выросла

Рязаньстат опубликовал информацию о естественном движении населения за январь-июнь 2022 года. Многие показатели существенно различаются с прошлогодними. Какие-то в лучшую сторону, а какие-то - в худшую.

Если говорить о положительных моментах, то одновременно с ростом количества браков (было - 2359, стало 2402) ощутимо уменьшилось число разводов — с 2444 до 2261. Снизилась также смертность: за первое полугодие не стало 9357 человек, тогда как в 2021-м - почти 10,7 тыс.

К сожалению, младенческая смертность, напротив, выросла. За шесть месяцев 2022 года оборвалась жизнь уже 32 детей в возрасте до 1 года — на 10 больше, чем за тот же период 2021-го. Кроме того, существенно (на 14,5%) сократилась рождаемость: 3505 малышей появились на свет вместо 4098.

Естественная убыль в итоге составила 5852 человека (в 2021-м было 6580).