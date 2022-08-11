23-летний касимовец обокрал москвичей, отдыхавших в поселке Сынтул

Полицейские задержали 23-летнего жителя Касимова, подозреваемого в краже имущества у отдыхавших с палатками москвичей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В дежурную часть обратился 33-летний житель Московской области с заявлением о краже. Мужчина рассказал, что с друзьями отдыхал в поселке Сынтул, где на берегу водоема разбил палаточный лагерь. Проснувшись утром, товарищи обнаружили пропажу гаджетов и складной мебели.

Полицейские установили, что к кражам может быть причастен молодой человек, отдыхавший по соседству.

«В ночное время, пока друзья молодого человека спали, он отправился «в гости к соседям». Подойдя ближе к туристическим палаткам, касимовец, удостоверившись, что все приезжие крепко спят, забрал у них дорогостоящий смартфон и музыкальную колонку» - рассказали в УМВД.

Вернувшись к собственному месту отдыха, парень решил не останавливаться на достигнутом и отправился за чужим имуществом вновь. На этот раз он украл у отдыхающих складные стулья и столы. Всего добычей подозреваемого стали 2 стола, 8 стульев, Bluetooth колонка и смартфон.

Краденой изъято. Возбуждено уголовное дело.