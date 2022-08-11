До +28 прогреется воздух в Рязанской области 12 августа

Опубликован прогноз для Рязанской области на 12 августа. Согласно ему, в пятницу нас ждет теплая погода без осадков.

Температура ожидается в пределах +10...+15 градусов ночью и +23...+28 градусов днем. Интересно, что предварительно пятницу прогнозировали более жаркой - до +30 градусов.

Возвращение температуры выше климатической нормы «Метовести» связывают с усилением азорского антициклона, в периферии которого мы находимся. Из-за него в большей части Европы уже долгое время сохраняется аномальная жара.

Ветер будет северным и северо-восточным, 3-8 метров в секунду.