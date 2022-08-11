Вице-губернатор Артем Бранов взялся за ситуацию между минприроды и РОООиР

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов предложил министерству природопользования и руководству общества охотников и рыболовов (РОООиР) сесть за стол переговоров и урегулировать споры в рабочем порядке.

«Нужно выработать меры, направленные на недопущение нарушений норм законодательства. До выяснения всех обстоятельств никаких действий в отношении РОООиР проводиться не будет», - заверили областное правительство.

Власти также напомнили, что РОООиР - самое большое в Рязанской области, за ним закреплено 25 охотничьих хозяйств или 60% от всех охотничьих угодий. Во время проверок сотрудники минприроды регулярно выявляют множество нарушений. Более того, руководство Общества воспрепятствует отдельным проверкам.

Утром 12 августа «КП-Рязань» расскажет о сути конфликта между властями и Обществом охотников, а также о том, что произойдет с охотниками, если с РОООиР расторгнут все соглашения.

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